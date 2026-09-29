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Suspenden clases en 10 municipios por remanentes de huracán Polo

Protección Civil mantiene albergues activos y suspensión de clases en Sinaloa.

Por El Universal

Septiembre 29, 2026 05:26 p.m.
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Suspenden clases en 10 municipios por remanentes de huracán Polo
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      CULIACÁN, Sin., septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora interina Graciela Domínguez Nava dijo que se atienden las primeras contingencias provocadas por los efectos del huracán Polo, por lo que se entregan apoyos a familias afectadas en Guasave y Navolato por el aumento en el nivel del mar que llegó a sus hogares.

      Acciones de la autoridad

      Señaló que desde el pasado fin de semana se declaró en sesión permanente el Consejo Estatal de Protección Civil y se mantiene un monitoreo sobre el comportamiento del fenómeno natural a fin de atender la emergencia que se presente.

      Derivado de los efectos del huracán, el nivel del mar subió y en algunas comunidades de los municipios de Guasave y Navolato, el agua alcanzó a más de 270 viviendas, por lo que se inició un programa de ayuda con despensas, colchas, colchonetas y otros artículos.

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      Suspensión de clases y medidas preventivas

      Comentó que como medida de prevención se extendió a diez municipios la suspensión de clases en todos los niveles educativos a causa de los remanentes del huracán Polo, por lo que se recomendó a la población evitar cruzar calles inundadas, arroyos o ríos.

      La suspensión de las clases en todos los niveles, en los municipios de Ahome, Angostura, Choix, El Fuerte, El Dorado, Elota, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa y Navolato, donde se tienen activados los cuerpos de auxilio en caso de emergencias.

      La gobernadora interina indicó que se mantienen activos todos los albergues a fin de que en caso de que se requiera evacuar familias en riesgo, estas no tengan problemas para pasar la noche, con alimentos calientes y donde dormir abrigados.

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