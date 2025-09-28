Apresan a madre y cirujano de Paloma

Durango, Dgo.- La Fiscalía del estado confirmó la detención de Paloma “N” y Víctor “N”, madre y cirujano plástico, señalados como presuntos responsables del procedimiento que ocasionó la muerte de Paloma Nicole, de 14 años.

La detención ocurrió este sábado después de las 11 de la mañana. La fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, informó que por lo pronto se procederá contra ambos por el delito de omisión de cuidado “como autora directa y autor cómplice”, en el caso de la madre y el cirujano, respectivamente, “al haber puesto en un peligro innecesario a la menor”.

La detención también se da por el delito de uso de documento falso, pues encontraron que la menor no acudió a una clínica a una revisión médica.

Además, se perseguirá el delito de usurpación de profesión por parte de la madre. Sonia Yadira de la Garza relató los hechos conforme a las investigaciones y calificó de una “maquinación” por parte de la madre y el cirujano, padrastro también de Paloma Nicole.

Narró que la madre se comunicó con el padre el 11 de septiembre para informarle que había recogido a la menor en la escuela porque se había sentido mal y que le hicieron creer al papá que tenía Covid.

Sonia Yadira de la Garza agregó que conforme avance el estudio histopatológico será que se pueda configurar también el delito de homicidio.

Este sábado, familiares, amigos y ciudadanos marcharon para pedir justicia por la muerte de la joven. La marcha fue convocada por el mismo papá, Carlos Arellano, quien al término agradeció a toda la gente que se unió a la protesta.

Hilda Margarita Aragón, abuela de Paloma Nicole, pidió que el caso no quede impune y señaló que no sólo acabaron con la vida de su nieta, sino que también distorsionaron la vida de su hijo y de la familia.

“Mi nieta debería estar viva y no estar en estas circunstancias. Tiene que haber una justicia y sentencia”, declaró la abuela de la menor.