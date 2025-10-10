Reservan llamada sobre Teuchitlán

Guadalajara, Jal.- El Comité de Transparencia del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) de Jalisco clasificó con carácter de “reservado-confidencial” la versión pública de la llamada anónima que se recibió el 18 de septiembre de 2024 al número de emergencia 911, la cual desató el operativo con el que la Guardia Nacional aseguró ese día el rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

Las diferencias radican en la temporalidad de la denuncia y la forma en que ésta se canalizó, por lo que se solicitó toda la información al C5.

La versión pública señala que, en su testimonio, uno de los encargados del área operativa del C5 relató que la llamada anónima que desencadenó el operativo se recibió a las 15:12 horas del 18 de septiembre y se derivó el servicio a la policía municipal de Teuchitlán a las 15:18 horas; sin embargo, al llegar los agentes municipales al lugar se encontraron con que ya estaban ahí elementos de la Guardia Nacional, quienes les ordenaron retirarse porque ellos se encargarían del asunto.

Sin embargo, en los testimonios de los 14 agentes de la Guardia Nacional que fueron llamados como testigos al juicio, se establece que en el momento que ellos recibieron el reporte se encontraban en la base de la corporación en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga; que eran aproximadamente las 17:50 horas del 18 de septiembre de 2024 cuando partieron a Teuchitlán y que llegaron al lugar indicado alrededor de las 20:00 horas.

Los 10 detenidos ese día en el rancho fueron encontrados culpables de desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado, en el primero de los juicios que enfrentan, y también se les impuso una pena de 141 años y tres meses de prisión, así como una sanción económica de 651 mil 420 pesos a cada uno.