Aquí estoy, aquí estaré, y aquí prevaleceré: AA
CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, reiteró que “ahí estoy y estaré” para cualquier requerimiento de la autoridad, acusó una campaña por parte del conservadurismo y algunos medios, así como rechazó que haya existido un acuerdo con grupos de la delincuencia para que ganara las elecciones en Tabasco en 2018.
En entrevista apuntó: “Ratifico mi compromiso con la verdad y la justicia como lo he manifestado siempre. De ahí mi plena disposición a acudir a cualquier requerimiento de la autoridad. Aquí estoy, aquí estaré, y aquí prevaleceré.”.
“Los conservadores y sus medios de comunicación han perdido la brújula. Ahora, al usar supuestos testigos, en declaraciones o expedientes que no son citados ni referidos -cuando por estricta labor profesional, así debería ocurrir-”.
Expuso que “se sostiene que hubo acuerdos para que las elecciones de 2018 en el estado de Tabasco, donde yo obtuve un triunfo indiscutido, no ocurrieran disturbios; es un despropósito el pensarlo siquiera. La historia de las elecciones en Tabasco nunca se ha caracterizado por ser violenta y mucho menos porque se hayan utilizado los servicios de la delincuencia, para que estos ocurrieran en paz”.
