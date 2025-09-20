Juárez se tiñe de sangre

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Al menos siete personas fueron asesinadas en diversos ataques armados ocurridos durante la noche del jueves y madrugada de este viernes en esta ciudad.

El primer hecho ocurrió antes de la media noche del jueves en la colonia El Papalote al sur oriente de Juárez. En ese lugar se menciona que, aparentemente, sujetos ingresaron hasta una casa y dejaron al menos tres personas sin vida y una mujer lesionada.

En tanto, en la madrugada del viernes, ocurrió otro hecho donde al menos cinco personas fueron atacadas al interior de una vivienda en las calles Camarón y Quimera, en la colonia Puerto Anapra, al poniente de la frontera.

Hasta el lugar acudieron paramédicos de Rescate Municipal quienes al ingresar a la vivienda encontraron a tres hombres muertos, una mujer muerta y una mujer lesionada quien fue trasladada para recibir atención médica.

De manera extraoficial se detalló que, entre los fallecidos de estos lamentables hechos estarían dos jóvenes de entre 14 y 15 años de edad.

Los hechos violentos continuaron durante el viernes, cuando se reportó un ataque a elementos de la Agencia Estatal de Investigación el cual se registró en el poblado de Porfirio Parra, mejor conocido como Caseta, en el Valle de Juárez. En el ataque no hubo personas lesionadas.

Hasta el mediodía del viernes, este diario tenía el dato de que en el mes de septiembre se contabilizan 55 homicidios dolosos en Ciudad Juárez, de los cuales 51 son hombres y 4 mujeres.

En todo el 2025 serían 721 hechos violentos, de acuerdo con el seguimiento periodístico.