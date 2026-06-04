Bolton, exasesor y rival de Trump, se declarará culpable en caso de información clasificada

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WASHINGTON (AP) — El exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, aceptó declararse culpable de un único cargo por conservar información clasificada, en virtud de un acuerdo con el Departamento de Justicia que podría permitirle evitar tiempo en prisión, informó el jueves una persona al tanto del asunto.

Acuerdo de culpabilidad y sanciones

El acuerdo resolvería un caso penal presentado en octubre, que acusó a Bolton de 18 cargos por conservar o difundir información confidencial, incluidas notas a modo de diario de su etapa en el gobierno que, según funcionarios, compartió con familiares mientras preparaba un libro sobre su tiempo en el cargo.

Según el acuerdo, Bolton también enfrentaría una multa de 2,25 millones de dólares, indicó la persona, que insistió en el anonimato a fin de discutir un pacto que no se había hecho público. Cualquier sentencia de prisión quedaría limitada a cinco años, pero el acuerdo también podría permitirle evitar tiempo entre rejas. El castigo dependerá en última instancia de un juez.

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El caso contra Bolton, presentado semanas después de que la fiscalía obtuvo acusaciones formales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James, se desarrolló en el contexto de preocupaciones de que el Departamento de Justicia haya utilizado sus facultades para perseguir a supuestos adversarios de Trump. La investigación irrumpió en la esfera pública en agosto, cuando agentes del FBI ejecutaron órdenes de registro en su casa de Maryland y su oficina en Washington, pero ya estaba muy avanzada cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

Detalles de la acusación y contexto

Bolton es una figura de larga trayectoria en los círculos republicanos de política exterior, conocido por sus posturas de línea dura sobre el poder estadounidense. Estuvo más de un año como parte del primer gobierno de Trump antes de ser despedido en 2019 y publicar un libro en el que retrató al mandatario como una persona sumamente desinformada y ofrecía un retrato poco halagador de su liderazgo y su toma de decisiones.

El gobierno luchó sin éxito para impedir la publicación de "The Room Where it Happened" con el argumento de que el libro contenía información clasificada cuya publicación podría perjudicar la seguridad nacional. Los abogados de Bolton han dicho que tomó la decisión de seguir con el libro después de que un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, con quien Bolton había trabajado durante meses, le aseguró que el manuscrito ya no contenía información clasificada.

Se tiene prevista una nueva comparecencia para la lectura de cargos, que por lo general indica un acuerdo de culpabilidad, para el 26 de junio en un tribunal federal en Greenbelt, Maryland.

El Departamento de Justicia se negó a comentar.

Los 18 cargos de la acusación formal conllevaban la amenaza de pasar tiempo significativo en prisión en caso de ser declarado culpable, pero el acuerdo eliminará esa posibilidad.

La fiscalía arguye en documentos judiciales que compartió con dos familiares algunas publicaciones "a modo de diario" que contenían información clasificada al máximo nivel, a la cual tuvo acceso en reuniones con otros funcionarios federales, en sesiones informativas de inteligencia o en conversaciones con dignatarios extranjeros. Luego de enviar un documento, Bolton escribió en un mensaje a sus familiares: "¡De lo cual no hablamos!!!". En respuesta, uno de sus familiares escribió: "Shhhhh", según los fiscales.

De acuerdo con la acusación formal, entre el material compartido había información sobre adversarios extranjeros que en algunos casos revelaba detalles sobre las fuentes y los métodos utilizados por el gobierno de Estados Unidos para recopilar inteligencia. Uno de los documentos se refería a los planes de un adversario extranjero para un lanzamiento de misiles, mientras que otro detallaba los planes del gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo una operación encubierta e incluía inteligencia que culpaba a un adversario de un ataque, según los documentos judiciales.

En un comunicado difundido luego de su acusación formal, Bolton describió los cargos como parte de un "esfuerzo intensivo" de Trump "para intimidar a sus oponentes, para asegurarse de que sólo él determine lo que se dice sobre su conducta".

El servicio de Bolton para el gobierno se remontaba a mucho tiempo antes de la llegada de Trump a la presidencia. Trabajó en el Departamento de Justicia durante el mandato de Ronald Reagan y fue el responsable del control de armas para el Departamento de Estado en la gestión de George W. Bush.

Bolton fue nominado por Bush para servir como embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, pero el firme partidario de la guerra en Irak no pudo obtener la confirmación del Senado. Renunció después de servir 17 meses gracias a un nombramiento que le permitió ocupar el cargo de manera temporal sin la aprobación del Senado.

Destituido tras una serie de choques con Trump en política exterior

Bolton fue nombrado en 2018 para servir como el tercer asesor de seguridad nacional de Trump. Su breve periodo estuvo marcado por disputas con el presidente con relación a Corea del Norte, Irán y Ucrania.

Esas grietas finalmente lo llevaron a dejar el cargo y Trump anunció en redes sociales en septiembre de 2019 que había aceptado la renuncia de Bolton.

Posteriormente, Bolton criticó en su libro el enfoque de Trump en materia de política exterior, incluso asegurando que Trump vinculó directamente la entrega de ayuda militar a Ucrania con la disposición de ese país para investigar al demócrata Joe Biden, quien pronto sería el rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2020.

Trump respondió arremetiendo contra Bolton, al que calificó de "tipo acabado" que habría llevado al país a una "Sexta Guerra Mundial".