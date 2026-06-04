Charles Leclerc renueva contrato con Ferrari antes de GP Mónaco

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MÓNACO (AP) — Charles Leclerc manifestó que rechazó ofertas de otros equipos de Fórmula 1 antes de firmar un nuevo acuerdo multianual con Ferrari, e insistió en que significaría más ganar su primer título de pilotos con la Scuderia que con cualquier otro.

Charles Leclerc firma nuevo acuerdo multianual con Ferrari

El nuevo acuerdo, anunciado antes del Gran Premio de Mónaco que se disputa este fin de semana, amplió la relación del monegasco de 28 años con el histórico equipo, que comenzó hace una década, inicialmente en su academia.

Leclerc aún no se ha coronado campeón tras siete temporadas completas como piloto de F1, por lo que cambiar de equipo era una opción en el intento de cumplir su sueño, comentó en una conferencia de prensa el jueves, sin decir quién se interesó por él.

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"Sí, las hubo", respondió sobre las propuestas rivales que estaban sobre la mesa. "No voy a decir quién; ellos pueden decirlo si quieren. Para mí, Ferrari siempre fue la elección".

Leclerc destaca compromiso y expectativas con Ferrari

Consultado sobre si Ferrari le dio garantías acerca de su competitividad futura, Leclerc señaló que eso fue "parte de todas las conversaciones".

"Pero ganar de rojo para mí tiene una sensación muy única", añadió Leclerc, "y es algo a lo que he dedicado todos estos años.

"Aún no lo hemos logrado, al menos en una temporada completa".

Mercedes ha dominado el inicio de la temporada de F1, al ganar las primeras cinco carreras —las últimas cuatro victorias fueron para Kimi Antonelli—.

Pero Leclerc, que es tercero en la clasificación de pilotos, cree que eso podría cambiar en el icónico circuito sinuoso de Mónaco.

"Quiero decir, si hay una pista en la que apostaría por nosotros, probablemente sea Mónaco", expresó Leclerc, quien ganó la carrera más famosa de la F1 en 2024.

"Sin embargo, sigo creyendo que Mercedes ha tenido una ventaja significativa desde el comienzo del año. Así que creo que serían muy, muy fuertes".