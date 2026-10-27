Montiel niega vínculos delictivos y responde a De Mauleón

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha solicitado a EL UNIVERSAL la publicación completa de su respuesta a la columna de Héctor de Mauleón, publicada el 26 de octubre de 2026, en la que se realizan acusaciones que ella califica como falsas y sin fundamento. Montiel refuta enérgicamente las afirmaciones presentadas en dicho artículo, indicando que se presenta información no verificada como hechos consumados, lo que considera una irresponsabilidad periodística.

En su respuesta, Montiel señala que el título del artículo sugiere la ocurrencia de un encuentro que al final es descrito como "supuesto" y critica la falta de evidencia para sustentar los supuestos acuerdos criminales mencionados. La dirigente política sostiene que la distancia entre las declaraciones y los hechos demostrados evidencia una grave falta de rigor periodístico y de ética.

Montiel, quien también ha denunciado supuestas violaciones a la soberanía nacional debido a la intervención de la CIA en el país, atribuye las acusaciones a un intento por desacreditar tanto a su movimiento como a ella misma, en el contexto de las luchas sociales que sostiene en México. Asegura que, en respuesta a sus denuncias, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ha difundido una serie de calumnias que ella mismo niega categóricamente.

Reiteró que en ningún momento ha tenido contacto con individuos involucrados en actividades delictivas y recordó que su patrimonio está debidamente registrado en su declaración patrimonial, la cual siempre ha estado disponible al público. Montiel enfatiza que las afirmaciones incluidas en el artículo se basan en rumores y no en información oficial, lo que, tal como afirma, es parte de una estrategia para desviar la atención de cuestiones más relevantes que deberían ser esclarecidas.

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En un contexto político más amplio, Montiel critica la administración de Campos, aludiendo a su vinculación con el expresidente Felipe Calderón y su gobierno, y señala que el actual estado del panismo en Chihuahua es crítico, acusando a su gobernadora de traición.

Por su parte, Héctor de Mauleón, al responder a la denuncia de Montiel, sostiene que las acusaciones contra la dirigente de Morena tienen fundamento en un reporte de inteligencia federal, cuya autenticidad, según él, ha sido confirmada por fuentes de seguridad. Remarca que este informe es la base de las demandas de aclaración que ha realizado Campos sobre la relación de Montiel con presuntos actos de criminalidad.

Este cruce de declaraciones refleja la creciente tensión entre las fuerzas políticas en Chihuahua, en un contexto donde las pugnas por el poder y la articulación de discursos se intensifican, de cara a futuras determinaciones electorales.