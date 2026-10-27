RGC: los capos del hampa simulan ser empresarios
La Guardia Civil Estatal y la Fiscalía han detenido a más de 450 criminales de alto perfil.
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Además de informar que en los últimos tres años se trasladó a 180 presuntos líderes criminales a cárceles federales, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, reveló que líderes criminales que pretenden instalarse en San Luis Potosí operan como empresarios y residen en colonias de alta plusvalía. Inclusive arriban con su familia, al grado de inscribir a sus hijos en colegios costosos, según información elaborada por el gabinete de seguridad federal, enfatizó.
Líderes criminales en San Luis Potosí operan como empresarios
Previo al arranque de un área recreativa en la colonia Industrial San Luis, refirió que todos los líderes criminales de alta peligrosidad como Juan de Jesús N. alias "La Wiwa", detenido este fin de semana, son trasladados a penales federales.
Acciones de la autoridad en traslado y detenciones
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En entrevista, el mandatario estatal expuso que los presuntos delincuentes han sido remitidos a los Centros Federales de Reinserción Social (Cefrereso) de Guanajuato y Estado de México.
Complementó que, en dicho período la Guardia Civil Estatal (GCE) en coordinación con la federación y la Fiscalía General del Estado (FGE), acumula la aprehensión de más de 450 probables criminales de alto perfil.
"La Fiscalía General de la República ha ido hasta el fondo de los hechos y en el último caso sucedió así. Lo comentaba en días pasados: como era ya un personaje muy conocido en la sociedad potosina de alto perfil, como todo un gran empresario", remató.
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Líderes criminales operan como empresarios: Gallardo
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Señaló que incluso residen en colonias de alta plusvalía y registran a sus hijos en colegios privados