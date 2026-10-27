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Frío, niebla y lluvias seguirán en SLP; prevén hasta 5 grados en zonas altas

PC anticipa chubascos principalmente en Centro y Altiplano durante los próximos días

Por Pulso Online

Octubre 27, 2026 06:05 a.m.
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Frío, niebla y lluvias seguirán en SLP; prevén hasta 5 grados en zonas altas
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      Las bajas temperaturas durante las mañanas y noches, los bancos de niebla y las lluvias persistirán en San Luis Potosí este martes 27 de octubre, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). En las partes altas del Altiplano se prevén mínimas de 5 grados centígrados.

      El organismo señaló que existe probabilidad de lluvias y chubascos durante los próximos días, principalmente en las regiones Centro y Altiplano, mientras que para el fin de semana se espera una recuperación de las temperaturas.

      Altiplano y Centro, con las temperaturas más bajas

      Para el Altiplano se pronostican una máxima de 25 grados y una mínima de 11, con bancos de niebla matutinos y lluvias y chubascos principalmente en los límites con Zacatecas. En las zonas altas, el termómetro oscilará entre 19 y 5 grados, con viento del sureste y rachas superiores a 30 kilómetros por hora.

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      En la región Centro, la temperatura alcanzará los 24 grados y descenderá hasta los 12. Se esperan bancos de niebla por la mañana y lluvias puntuales a partir de la tarde. En partes altas, la máxima será de 18 grados y la mínima de 6, con rachas de viento del noreste superiores a 30 kilómetros por hora.

      Lloviznas en la Zona Media y lluvias en la Huasteca

      La Zona Media registrará una máxima de 27 grados y una mínima de 16, con niebla matutina y lluvias y lloviznas principalmente en sierras. En las partes altas se prevén temperaturas de entre 21 y 11 grados, además de viento del sureste con rachas superiores a 30 kilómetros por hora.

      Para la Huasteca se esperan 31 grados de máxima y 20 de mínima, bancos de niebla durante la mañana y lluvias puntuales desde la tarde. En las zonas altas, las temperaturas oscilarán entre 25 y 14 grados.

      Ante las bajas temperaturas, Protección Civil llamó a prevenir que personas pasen la noche en la vía pública. Los reportes de auxilio pueden realizarse al 911 o al WhatsApp 444 213 2858.

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