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Transportistas protestan en 27 estados

Caravanas y bloqueos parciales se registran en 27 estados.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 06:07 a.m.
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Transportistas protestan en 27 estados
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      Transportistas de carga, agrupados en diversas organizaciones, llevaron a cabo este lunes caravanas y bloqueos parciales en carreteras y casetas en al menos 27 estados del país, registrándose cierres totales solo en dos entidades.

      Aunque la mayoría de las manifestaciones evitó bloqueos totales, los vehículos permanecieron estacionados en acotamientos y carriles laterales, mientras los transportistas exhibían pancartas con sus demandas.

      En Cancún, Quintana Roo, los manifestantes implementaron bloqueos parciales y totales en la carretera federal 307, que conduce al Aeropuerto Internacional y a otras ciudades como Playa del Carmen y Tulum, interrumpiendo temporalmente el tráfico.

      En Jalisco, aproximadamente 300 transportistas se ubicaron en cuatro accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin generar complicaciones significativas en la circulación.

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