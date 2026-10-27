Transportistas protestan en 27 estados
Caravanas y bloqueos parciales se registran en 27 estados.
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Transportistas de carga, agrupados en diversas organizaciones, llevaron a cabo este lunes caravanas y bloqueos parciales en carreteras y casetas en al menos 27 estados del país, registrándose cierres totales solo en dos entidades.
Aunque la mayoría de las manifestaciones evitó bloqueos totales, los vehículos permanecieron estacionados en acotamientos y carriles laterales, mientras los transportistas exhibían pancartas con sus demandas.
En Cancún, Quintana Roo, los manifestantes implementaron bloqueos parciales y totales en la carretera federal 307, que conduce al Aeropuerto Internacional y a otras ciudades como Playa del Carmen y Tulum, interrumpiendo temporalmente el tráfico.
En Jalisco, aproximadamente 300 transportistas se ubicaron en cuatro accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin generar complicaciones significativas en la circulación.
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