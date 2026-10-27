Organizaciones del transporte rechazan bloqueos en carreteras

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La Secretaría de Gobernación (Segob) comunicó que diversas organizaciones del transporte han manifestado su rechazo a los bloqueos en carreteras que impactan a la ciudadanía. Estas entidades han expresado su disposición a mantener un diálogo constructivo para abordar las necesidades del sector. Entre las organizaciones que participaron en esta iniciativa se encuentran:

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat)

(Canapat) La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram)

(Conatram) La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

En una reunión celebrada con autoridades del Gobierno de México, los representantes de estas tres organizaciones, que forman parte de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), presentaron diversas inquietudes relacionadas con:

La seguridad en carreteras

La mejora de la infraestructura

Incentivos fiscales

La competencia desleal

Abusos de autoridad

Tarifas de peaje

Las condiciones operativas del autotransporte.

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Durante el encuentro, la Segob subrayó que no es necesario recurrir a bloqueos como forma de manifestación, dado que tales acciones afectan al público en general. Como resultado de esta reunión, se acordó establecer una agenda de trabajo que se llevará a cabo en el transcurso de la semana, tanto en el ámbito federal como en los estados, para abordar las solicitudes del sector y avanzar en la búsqueda de soluciones. Las mesas de trabajo contarán con la participación de varias secretarías, incluyendo:

La de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

(SHCP) La de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)

(SICT) La de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

(SSPC) La de Trabajo y Previsión Social (STPS)

(STPS) La Guardia Nacional (GN).

A la reunión asistieron los titulares de Hacienda y Gobernación, Edgar Amador Zamora y Rosa Icela Rodríguez, respectivamente. También participaron subsecretarios y directores generales de diversas dependencias, junto con representantes del sector transportista, como Alejandro Malagón Barragán y Elías Dip Rame.

Con estas decisiones, las autoridades y los representantes del autotransporte buscan crear un espacio de diálogo que permita atender las preocupaciones del sector, evitando recurrir a bloqueos en carreteras que perjudiquen a la población.