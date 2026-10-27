Indagan contratos y conflictos de interés en el INE

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El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) está llevando a cabo una investigación sobre contratos irregulares asociados a proveedores cercanos a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei. La indagatoria, que comenzó hace más de seis meses, ha revelado inconsistencias patrimoniales, conflictos de intereses y flujos financieros anómalos. Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del OIC, compartió estos hallazgos el 9 de septiembre durante su presentación ante la Comisión de Transparencia del Palacio Legislativo de San Lázaro.

En su informe, Carvente indicó que las auditorías del OIC habían identificado:

Depósitos bancarios relacionados con proveedores del INE

La falta de declaración de participación como accionistas en empresas por parte de algunos servidores públicos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también ha estado investigando estos casos, donde se encontró que 57 personas recibieron contratos del INE mientras aún eran funcionarios. Además, el OIC detectó omisiones en las declaraciones patrimoniales que suman hasta 5.6 millones de pesos.

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En el primer semestre de 2026, el OIC sancionó a seis funcionarios por faltas graves, imponiendo:

Multas que totalizan 714 mil pesos

Multas de inhabilitación de hasta ocho años.

Las irregularidades por las que se impusieron sanciones incluyen la presentación de documentación falsa y abuso de funciones. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el contralor no enfrentó preguntas de los legisladores durante la reunión.

Durante su intervención, Carvente también destacó los avances en términos de finanzas, mencionando:

Una recuperación de 138 mil 649 pesos por pagos en exceso

por pagos en exceso Un ahorro de 131 mil 144 pesos por medidas de austeridad.

Además, solicitó a los diputados una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) para mejorar la capacidad de supervisión del OIC, argumentando que la falta de acceso a información fiscal y bancaria de altos funcionarios limita significativamente su actuación.

El recurso de las auditorías por parte del OIC ha sido objeto de crítica por diversos expertos y observadores electorales, quienes han señalado posibles abusos de poder. Un caso particular mencionado fue el de un expediente que se reabrió por una queja morenista, justo en un momento de tensiones significativas entre los consejeros del INE.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, confirmó que el OIC está llevando a cabo esta investigación, a la vez que justificó la falta de denuncias hasta el momento como parte del cuidado del debido proceso. Por otro lado, Elías Lixa, coordinador del PAN en San Lázaro, anunció que presentará un punto de acuerdo para que Carvente comparezca y explique las acciones del OIC, subrayando la necesidad de esclarecer la situación en el INE y sus instituciones.