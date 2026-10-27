INE, sin acuerdo para elegir relevo interino de Taddei

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Los diez consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyeron el lunes 26 de octubre una reunión sin alcanzar un acuerdo para designar a quien ocupará la presidencia interina, tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala.

Los integrantes del organismo prevén retomar este martes 27 de octubre las deliberaciones para elegir, entre ellos, a quien encabezará provisionalmente el Consejo General. Al cierre del encuentro del lunes, estaban a la espera de la notificación formal de la Cámara de Diputados sobre la renuncia.

Taddei presentó su dimisión ante San Lázaro en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en contratos del instituto. Su salida ocurre antes de concluir el periodo para el que fue designada, previsto hasta 2032.

La presidencia provisional permitirá cubrir la vacante mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para nombrar a quien complete ese mandato. El relevo ocurre durante la preparación de las elecciones de 2027.

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