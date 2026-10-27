Investigan contratos y presunto enriquecimiento ilícito en el INE

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El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) está llevando a cabo investigaciones en torno a posibles delitos como enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos. Esta acción se realiza en un contexto marcado por críticas sobre la transparencia del OIC, dirigido por Víctor Hugo Carvente, especialmente en relación con la adjudicación de contratos irregulares a proveedores asociados a la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

El OIC informó este lunes a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados que, durante los ejercicios 2025 y 2026, se han iniciado 16 expedientes de investigación vinculados a estos eventos, de los cuales 11 están relacionados con contrataciones públicas que involucran al menos a:

15 Individuos

Ocho personas físicas

18 Entidades morales.

Adicionalmente, tras seis auditorías y ocho revisiones de control, se han abierto 25 investigaciones adicionales en materia de contrataciones.

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Las irregularidades identificadas incluyen la falta de veracidad, ocultamiento de conflictos de interés y enriquecimiento ilícito, además de situaciones de abuso de funciones y daño patrimonial. Como resultado de la auditoría DAA/02/ADQ/2025, se detectaron inconsistencias en la documentación fiscal y de seguridad social de una empresa que participó en la Licitación No. LP-INE-057/2023. El OIC también notificó, el 9 de octubre, 45 observaciones preliminares tras la auditoría A07-ADQ-2026 en diferentes áreas del instituto.

Desde enero de 2025 hasta la fecha del informe, se han impuesto 20 sanciones por parte del OIC y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que incluyen:

19 Inhabilitaciones -14 de ellas a servidores o exservidores públicos, y 5 a particulares-

-14 de ellas a servidores o exservidores públicos, y 5 a particulares- Una suspensión temporal de empleo

Sanciones económicas que suman 1.6 millones de pesos.

Una de las acciones más recientes del OIC fue la inhabilitación de la empresa Bell-Krom, S.A. de C.V. por no cumplir con la entrega de 25 mil 302 chamarras para el personal electoral del Proceso Electoral Federal 2023-2024, hecho que tuvo lugar el 2 de octubre de 2026.

El OIC también ha señalado disparidades en los precios y criterios de contratación entre el INE y los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), sugiriendo la creación de una política general de regulación para las contrataciones electorales así como una estrategia nacional de fiscalización que armonice las acciones del OIC, las contralorías de los OPLE y la Auditoría Superior de la Federación.