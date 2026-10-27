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Elías Lixa critica situación del INE tras renuncia de presidenta

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados habla sobre el INE.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 06:07 a.m.
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Elías Lixa critica situación del INE tras renuncia de presidenta
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      El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, ha calificado como "gravísima" la situación interna del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la renuncia formal y definitiva de su presidenta.

      El diputado albiazul acusó que, desde que el oficialismo comenzó a influir en el INE, se ha evidenciado una decadencia acelerada que ha llevado a una pérdida de credibilidad y confianza en la institución.

      El legislador insistió en que no es suficiente con la salida de la funcionaria, dado que la "podredumbre" ha permeado hasta lo más alto. Lixa exigió investigaciones exhaustivas y transparentes sobre la situación, reiterando que la renuncia no cierra este capítulo.

      Con respecto al proceso de selección de un nuevo presidente para el INE, el coordinador del PAN solicitó blindar el proceso de elección de los evaluadores con el fin de evitar errores y vicios que han marcado procedimientos anteriores.

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      Además, Elías Lixa anunció que su grupo parlamentario presentará un punto de acuerdo, a través de los diputados Marcelo Torres y Kenia López Rabadán, para citar a comparecer al titular del Órgano Interno de Control del INE ante las Comisiones Unidas de Transparencia y de Vigilancia.

      Estas declaraciones se producen en un contexto donde la crítica hacia el INE y su administración se intensifica, poniendo de relieve el impacto de la situación en la percepción pública de la institución.

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