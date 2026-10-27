Elías Lixa critica situación del INE tras renuncia de presidenta
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados habla sobre el INE.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, ha calificado como "gravísima" la situación interna del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la renuncia formal y definitiva de su presidenta.
El diputado albiazul acusó que, desde que el oficialismo comenzó a influir en el INE, se ha evidenciado una decadencia acelerada que ha llevado a una pérdida de credibilidad y confianza en la institución.
El legislador insistió en que no es suficiente con la salida de la funcionaria, dado que la "podredumbre" ha permeado hasta lo más alto. Lixa exigió investigaciones exhaustivas y transparentes sobre la situación, reiterando que la renuncia no cierra este capítulo.
Con respecto al proceso de selección de un nuevo presidente para el INE, el coordinador del PAN solicitó blindar el proceso de elección de los evaluadores con el fin de evitar errores y vicios que han marcado procedimientos anteriores.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Además, Elías Lixa anunció que su grupo parlamentario presentará un punto de acuerdo, a través de los diputados Marcelo Torres y Kenia López Rabadán, para citar a comparecer al titular del Órgano Interno de Control del INE ante las Comisiones Unidas de Transparencia y de Vigilancia.
Estas declaraciones se producen en un contexto donde la crítica hacia el INE y su administración se intensifica, poniendo de relieve el impacto de la situación en la percepción pública de la institución.
no te pierdas estas noticias
Crisis en el INE tras renuncia de Guadalupe Taddei
El Universal
La renuncia de Taddei desata cuestionamientos en el INE.
Organizaciones del transporte rechazan bloqueos en carreteras
El Universal
La Segob destaca la necesidad de evitar bloqueos que afectan a la ciudadanía.
Elías Lixa critica situación del INE tras renuncia de presidenta
El Universal
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados habla sobre el INE.