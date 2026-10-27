Crisis en el INE tras renuncia de Guadalupe Taddei

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En un contexto de crisis en el Instituto Nacional Electoral (INE) motivada por la renuncia de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, por su relación con un proveedor del organismo, han surgido otros vínculos personales dentro de la institución. El periodista Jorge Monroy reveló que Carlos Luna Rosas, Jefe de Oficina de Taddei, mantiene una relación con Valeria Ramírez Gallardo, quien se desempeñaba como subdirectora de remoción de consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) y de **violencia de género.

Ambos funcionarios estuvieron afiliados a Morena. Carlos Luna Rosas, que anteriormente ocupó el cargo de director jurídico de las becas "Benito Juárez", fue nombrado Jefe de Oficina de Taddei en julio de este año. La renuncia de Valeria Ramírez a su puesto en el INE, donde percibía un salario superior a los 72 mil pesos netos mensuales, se produjo en un contexto de cuestionamientos, debido a su falta de cédula profesional y a que había desaprobado en dos ocasiones el examen de inducción al organismo.

A pesar de su dimisión, tanto Luna Rosas como Ramírez Gallardo continúan apareciendo como activos en sus respectivos cargos según el registro del INE, aunque la última actualización se realizó el 14 de octubre. En la carta de renuncia dirigida al secretario Ejecutivo, Roberto Félix, Ramírez agradeció la oportunidad de haber formado parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y resaltó la contribución de su experiencia a su desarrollo profesional y personal.

En medio de esta situación, se esperan desarrollos adicionales relacionados con la reestructuración del INE, particularmente en lo que respecta a la designación de un nuevo titular, tras la renuncia de Taddei. La crisis en el instituto ha llevado a reacciones políticas, con el Partido Acción Nacional (PAN) calificando la situación como "gravísima" y exigiendo una investigación exhaustiva.

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El INE enfrenta un momento crítico que podría impactar su operación y credibilidad, en un contexto en que el organismo debe desempeñar funciones clave en la supervisión de los procesos electorales del país.