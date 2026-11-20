Arrestan a miembros de "Los Chapitos"
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CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a tres hombres, pertenecientes a una célula delictiva del "Cártel del Pacífico", facción "Chapos" e inhabilitaron un campamento en Sinaloa.
Durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el poblado de Cacalotan, municipio El Rosario, los elementos localizaron e inhabilitaron un campamento de la delincuencia organizada donde se logró la detención de una célula delictiva del "Cártel del Pacífico", facción "Chapos", conformada por tres personas, una de ellas de nacionalidad colombiana.
Los uniformados aseguraron dos armas largas, 12 cargadores, 300 cartuchos, cuatro granadas calibre 40 mm, una lanzagranadas, tres artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.
Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.
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La Sedena destacó que ha logrado la detención de 58 mil 971 personas en estos operativos.
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