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Mario Alberto Rodríguez Casas, quien se desempeó como director del Instituto Politécnico Nacional (IPN) entre 2017 y 2020, es uno de los candidatos que aspira a liderar nuevamente la institución. En este proceso, por primera vez la comunidad politécnica participará en la selección de los aspirantes junto a otros funcionarios de la actual administración. Junto a Rodríguez, se postulan:

Ismael Jaidar Monter

María Isabel Rojas Ruiz

Martha Leticia Vázquez González

Yessica Gasca Castillo

Ana María Arrona González

Marco Antonio Sosa Palacios,

todos ellos con vínculos a la estructura directiva del Politécnico.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que de las 88 candidaturas registradas, 80 cumplen con los requisitos necesarios para avanzar en el proceso de renovación de la Dirección General del IPN, mientras que ocho candidatos han quedado fuera. Del total de aspirantes elegibles:

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58 Son hombres

22 Son mujeres.

Entre el 10 y el 13 de noviembre, la Comisión de Revisión y Custodia evaluó sus expedientes, tras el cierre de registro que reflejó 62 hombres y 26 mujeres.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, subrayó la importancia de la participación comunitaria en este proceso, resaltando que es la primera vez en los 90 años de historia del Politécnico que estudiantes, docentes y personal de apoyo podrán incidir directamente en la selección de seis candidatos que se presentarán a la presidenta Claudia Sheinbaum. Delgado afirmó que es fundamental construir el futuro del Politécnico escuchando a su comunidad y manteniendo su tradición de educación científica y tecnológica.

Este nuevo procedimiento fue anunciado por Sheinbaum el 6 de mayo, con el propósito de que la comunidad politécnica participe en la selección de líderes de la institución. Entre el 18 y el 24 de noviembre, los sectores involucrados tendrán la oportunidad de conocer las trayectorias profesionales y las propuestas de trabajo de cada uno de los aspirantes. Luego, del 25 al 27 de noviembre, se llevará a cabo una consulta electrónica donde se igualará el peso de cada sector, independientemente de su tamaño.

De esta consulta se generarán dos ternas, cada una compuesta por tres mujeres y tres hombres, cuyos nombres serán entregados a la presidenta el 1 de diciembre. La presidenta seleccionará a la persona que asumirá la dirección del IPN durante los próximos cuatro años, reemplazando a Arturo Reyes Sandoval, cuyo segundo período concluirá en diciembre. La SEP ha señalado que la Comisión de Revisión y Custodia, conformada por miembros de esa dependencia, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y del IPN, garantizará la legalidad y transparencia del proceso. Aunque la comunidad tendrá voz en la selección, la decisión final recaerá en la Presidencia de la República, conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica del IPN.