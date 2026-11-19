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La Guardia Nacional y el Ejército, en cooperación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, llevaron a cabo la detención de tres individuos vinculados a una célula delictiva del "Cártel del Pacífico", en su facción conocida como "Chapos". Esta operación se realizó durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos en el poblado de Cacalotan, ubicado en el municipio de El Rosario, donde se encontró y desmanteló un campamento utilizado por la delincuencia organizada.

Durante la intervención, las autoridades lograron asegurar:

Dos armas largas

Doce cargadores

Trescientos cartuchos

Cuatro granadas calibre 40 mm

Una lanzagranadas

Tres artefactos explosivos improvisados

Diverso equipo táctico.

Entre los detenidos se encuentra un individuo de nacionalidad colombiana. Tras la detención, los implicados, así como el material asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán. Esta acción permitirá llevar a cabo las indagatorias pertinentes y establecer la situación jurídica de los detenidos.

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La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, en el contexto de sus labores de seguridad pública durante la actual administración, se ha logrado:

La detención de 58 mil 971 personas

personas El aseguramiento de 29 mil 165 armas de fuego

de fuego 127 Mil 187 cargadores

Cinco millones 183 mil 383 cartuchos

Mil 298 granadas.

Estas acciones se enmarcan dentro de los esfuerzos por debilitar las estructuras criminales del país.