Alertan por arribo de sargazo en el Caribe mexicano

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Marina (Semar) alertó de una "gran arribazón" de sargazo para diciembre próximo en el Caribe mexicano, durante la temporada vacacional de fin de año.

Semar prepara limpieza y monitoreo ante arribazón de sargazo

Por lo que, el personal naval se prepara para mantener las playas limpias en los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y Othón P. Blanco, Quintana Roo, ante la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

La dependencia señaló que gracias al monitoreo de este fenómeno, tiene conocimiento de que a finales de diciembre habrá presencia de esta alga, que se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades cada año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como integrante de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), la Marina aseguró atender el problema desde el mar, y en tierra de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Semar reporta recolección de más de 156 mil toneladas de sargazo

Presumió la recolección de más de 156 mil 600 toneladas de sargazo, en lo que va del año, de las cuales más de 70 mil 230 toneladas, equivalente a un 45%, corresponde a las labores a su cargo en mar y tierra.

"Esta cifra supera las 18 mil 500 toneladas, equivalentes a 20%, de 92 mil 782 toneladas retiradas durante todo el 2025", destacó la Semar en un comunicado.

Las labores de limpieza del personal naval, se realizan en las playas de Centro, Chen Río, Delfines, Golondrinas, Mahahual, Mamitas, Maya, Petempich, Petrel, Pueblo y Xcalacoco, resaltó.

Lo anterior, expuso un comunicado, se realiza en coordinación con las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y de Turismo, por conducto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, así como con los gobiernos estatales y municipales, la iniciativa privada y el sector hotelero.

Para el retiro y recolección de sargazo, la Secretaría Marina señaló que se emplean 11 buques sargaceros costeros, con capacidad de recolección de 20 toneladas cada uno; un buque sargacero oceánico; tres sargaceras anfibias; 18 embarcaciones menores y 13 mil 560 metros de barreras de contención.

Asimismo, agregó, se realiza el monitoreo satelital para anticipar la trayectoria del sargazo y facilitar su recolección en el océano cuando aún se encuentra vivo.

Y en tierra, concluyó, trabajan los Grupos de Recolección Emergente en Playas (GREP), integrados por 191 elementos navales, a través de labores de limpieza manual y mecánica en las zonas de mayor afectación y afluencia turística.