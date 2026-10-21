logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Asegura Profepa diez loros y pericos en Colima

Por El Universal

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
A
Asegura Profepa diez loros y pericos en Colima
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró cuatro pericos atoleros y dos pericos guayaberos en un domicilio particular de Colima.

      El aseguramiento de estos seis ejemplares de psitácidos lo dio a conocer mediante un comunicado donde informó que el pasado 16 de octubre se dio atención a una denuncia popular, en la que se manifestó que una persona tenía en posesión ilegal a estas aves, en jaulas pequeñas y malas condiciones.

      Por lo anterior, personas de la Profepa realizó una visita de inspección al domicilio indicado y halló a estas especies de pericos, los psitácidos, los cuales se observaron aparentemente sanos, sin golpes o heridas visibles, sin la presencia de ectoparásitos y con una coloración verde opaco; no obstante, las aves estaban en jaulas pequeñas y en condiciones insalubres.

      El entorno que les proporcionaron antes de su aseguramiento causó que hayan perdido la capacidad de sobrevivir por sí mismas en la naturaleza, ya que no aprendieron comportamientos naturales como buscar comida o defenderse de depredadores.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por ello, fueron entregadas en depositaría en una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre en Colima.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Todo listo para el Festival de Día de Muertos Entre Xolos y Catrinas
        Todo listo para el Festival de Día de Muertos Entre Xolos y Catrinas

        Todo listo para el Festival de Día de Muertos "Entre Xolos y Catrinas

        SLP

        El Universal

        El cierre será con desfile de Catrinas y Catrines acompañado de música y calendas al estilo oaxaqueño

        Beca Benito Juárez inicia pagos para bachillerato en México
        Beca Benito Juárez inicia pagos para bachillerato en México

        Beca Benito Juárez inicia pagos para bachillerato en México

        SLP

        El Universal

        El apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales se deposita en tarjetas del Banco del Bienestar.

        Sigue la Ruta del Cempasúchil en Xochimilco
        Sigue la Ruta del Cempasúchil en Xochimilco

        Sigue la Ruta del Cempasúchil en Xochimilco

        SLP

        El Universal

        El recorrido está disponible hasta el 8 de noviembre con salidas al amanecer y al atardecer, con cupo limitado y reserva previa.

        IMEF garantiza agua limpia para convención anual en Guadalajara
        IMEF garantiza agua limpia para convención anual en Guadalajara

        IMEF garantiza agua limpia para convención anual en Guadalajara

        SLP

        El Universal

        Se destacan conferencias magistrales de Jonathan Heath y José Medina Mora en la convención.