Asegura Profepa diez loros y pericos en Colima

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró cuatro pericos atoleros y dos pericos guayaberos en un domicilio particular de Colima.

El aseguramiento de estos seis ejemplares de psitácidos lo dio a conocer mediante un comunicado donde informó que el pasado 16 de octubre se dio atención a una denuncia popular, en la que se manifestó que una persona tenía en posesión ilegal a estas aves, en jaulas pequeñas y malas condiciones.

Por lo anterior, personas de la Profepa realizó una visita de inspección al domicilio indicado y halló a estas especies de pericos, los psitácidos, los cuales se observaron aparentemente sanos, sin golpes o heridas visibles, sin la presencia de ectoparásitos y con una coloración verde opaco; no obstante, las aves estaban en jaulas pequeñas y en condiciones insalubres.

El entorno que les proporcionaron antes de su aseguramiento causó que hayan perdido la capacidad de sobrevivir por sí mismas en la naturaleza, ya que no aprendieron comportamientos naturales como buscar comida o defenderse de depredadores.

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Por ello, fueron entregadas en depositaría en una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre en Colima.