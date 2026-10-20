IMEF garantiza agua limpia para convención anual en Guadalajara

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La Convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) que se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, no se verá manchada por agua sucia, aseguró la presidenta del organismo, Gabriela Gutiérrez Mora.

IMEF garantiza agua limpia para convención en Guadalajara

"Hablamos con el hotel sede en donde será la Convención en Guadalajara y nos garantizan que tienen los recursos y medios necesarios para poder recibir a los convencionistas", dijo en conferencia de prensa.

Destacó que también coincide con otras convenciones que se realizarán en las mismas fechas de los ejecutivos de finanzas.

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Confesó que eso los tenía más que preocupados, ocupados en resolver esto para no cambiar la sede del evento en el que se tiene la confirmación de más de 300 personas.

"Ellos nos garantizan, afortunadamente que se van a tomar todo lo necesario para poder garantizar agua limpia para esos días de la convención", señaló.

Participación de expertos y autoridades en la convención

Los ejecutivos de finanzas realizarán en Guadalajara, Jalisco su LIV Convención Nacional "México: decisiones estratégicas para un nuevo ciclo de crecimiento".

Se espera que el evento sea inaugurado por autoridades estatales por confirmar, pero en los paneles está prevista la participación de la secretaria de Desarrollo Económico en el gobierno del Estado de Jalisco, Cindy Blanco, para hablar sobre la Geopolítica en transición: decisiones financieras ante un entorno global en reconfiguración.

Habrá una conferencia magistral sobre las perspectivas económicas a cargo de Jonathan Heath, y será su última participación como subgobernador del Banco de México, ya que en diciembre acaba su periodo por el cual fue elegido para ser miembro de la junta de gobierno del Instituto Central.

Otra conferencia magistral la dará el exfutbolista y comentarista deportivo, Luis García, con Rodrigo Aguilar Martínez, director de Canales de Banco Azteca como moderador.

También está programada la asistencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, quien dictará una conferencia sobre México ante el reto de crecer más: cómo romper la inercia económica.

Además, se presentará la parte final de la Ponencia Anual sobre la integración de América del Norte responsabilidad del expresidente del IMEF, José Domingo Figueroa.