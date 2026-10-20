Sigue la Ruta del Cempasúchil en Xochimilco

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La temporada de Día de Muertos ha llegado a distintos rincones de CDMX, entre ellos Xochimilco, donde la flor de cempasúchil, la música, el olor a chocolate caliente y las leyendas invaden sus canales.

La Ruta del Cempasúchil es una experiencia que inicia desde el momento en que abordas una trajinera decorada, la cual te lleva a recorrer los canales durante tres a cuatro horas, aproximadamente.

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Hay una mesa puesta a bordo, decorada como si fuese una ofrenda y lista para degustar un menú: café de olla, pan de muerto, tamales de quelite y postre.El paseo, en compañía de un catrín o una catrina, se ameniza con música prehispánica en vivo.La catrina te contará leyendas e historias de Xochimilco y sus chinampas.Además, hay paradas para ver el amanecer o el atardecer desde un campo cubierto de flores de cempasúchil.También vas a bajar en Axolotl Calli, una chinampa ecoturística y de conservación, con varias atracciones: la representación de un panteón tradicional, un espectáculo en una pirámide y muestras de juego de pelota prehispánico.Puedes llevar la foto de tu ser querido, sea humano o mascota, para que forme parte del altar.El costo de entrada a la ruta es de $1,199 por persona; los menores de 0 a 4 años no pagan.Se necesita reservar con anticipación porque el cupo es limitado, ya sea mediante la plataforma de Boletópolis o al número 55 4922 8743 en WhatsApp.La experiencia estará disponible hasta el 8 de noviembre con salidas en los siguientes horarios:Ruta al amanecer: 04:30 horasRuta al atardecer: 16:00 horasEl punto de salida es en el Salon Michmani, en Pista Olímpica Virgilio Uribe, Xochimilco, CDMX.Los organizadores ofrecen transporte con costo adicional.Si decides ir en auto, el estacionamiento del área privada cuesta $100 o bien, hay uno público y gratis en el embarcadero de Cuemanco.