Aseguran 265 kg de cocaína en operación marítima en Michoacán
El Gabinete de Seguridad informó que el operativo evitó que más de 500 mil dosis llegaran a la población
El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal reportó que se aseguró una embarcación con aproximadamente 265 kilogramos de cocaína, en una operación marítima realizada en costas del estado de Michoacán.
De acuerdo con el anuncio, realizado vía redes sociales, este aseguramiento evitó que más de 500 mil dosis de esta droga llegaran a la población, lo que representa una afectación significativa a las estructuras financieras del crimen organizado.
El grupo estratégico detalló que este operativo marítimo fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
"Este aseguramiento representa una afectación significativa a las estructuras financieras del crimen organizado y evitó que más de 500 mil dosis llegaran a la población", resaltó el Gabinete de Seguridad.
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