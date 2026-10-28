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Aseguran seis toneladas de cigarros en CDMX

Por El Universal

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran seis toneladas de cigarros en CDMX
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales y de la Ciudad de México aseguraron seis toneladas de cigarros presuntamente apócrifos durante cuatro cateos en inmuebles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde localizaron 547 cajas del producto.

      En el operativo participaron los elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, como parte de una ardua investigación sobre la venta y distribución de cigarros falsificados.

      Las indagatorias iniciaron con el seguimiento a actividades relacionadas con la comercialización de estos productos en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde fueron aseguradas máquinas usadas para la elaboración, confección, empaquetado y distribución de cigarros.

      A partir de las investigaciones, las autoridades identificaron cuatro inmuebles en la colonia Morelos que presuntamente eran utilizados para almacenar el producto antes de su distribución final.

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      Durante las diligencias, los agentes localizaron 236 cajas de cigarros en uno de los inmuebles y otras 311 en otro, para un total de 547 cajas, con un peso de seis toneladas.

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