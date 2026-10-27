logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Tras perder encuesta de Morena, Ulises Mejía llega a Agricultura

Mejía Haro se compromete con el desarrollo agrícola del país.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 06:07 p.m.
A
Tras perder encuesta de Morena, Ulises Mejía llega a Agricultura
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ulises Mejía Haro ha sido designado como nuevo titular de la Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno de México. Este nombramiento se produce tras su reciente derrota en las encuestas internas de Morena, donde aspiraba a coordinar el movimiento estatal en Zacatecas.

      En un mensaje publicado en su cuenta de X, Mejía Haro expresó su compromiso con los productores agrícolas del país y subrayó la importancia del trabajo en el campo. El nuevo subsecretario resaltó que cada cosecha representa no solo esfuerzo, sino también sueños y sacrificios de las familias que dependen de esta actividad.

      El nuevo enfoque de Mejía Haro también incluye el impulso de un uso responsable del agua, el aumento del valor de los productos a través de la agroindustria y la apertura de nuevos canales de comercialización que permitan a los campesinos obtener mejores precios por sus cosechas.

      Mejía Haro asume esta responsabilidad después de que Leonel Cota Montaño, su predecesor, presentara su renuncia a solicitud de la presidenta Sheinbaum. Esta decisión fue motivada por la reciente elección de su hijo, Manuel Cota Cárdenas, como coordinador estatal por Morena en Baja California Sur.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ulises Mejía Haro también había manifestado su interés en aspirar a la gubernatura de Zacatecas para las elecciones programadas en 2027.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Universidades vigilarán consulta para sustituir a Usicamm
      Universidades vigilarán consulta para sustituir a Usicamm

      Universidades vigilarán consulta para sustituir a Usicamm

      SLP

      El Universal

      Se programó la consulta para el 30 de octubre.

      Tras perder encuesta de Morena, Ulises Mejía llega a Agricultura
      Tras perder encuesta de Morena, Ulises Mejía llega a Agricultura

      Tras perder encuesta de Morena, Ulises Mejía llega a Agricultura

      SLP

      El Universal

      Mejía Haro se compromete con el desarrollo agrícola del país.

      Mujeres hacen más trabajo doméstico que hombres: UNAM
      Mujeres hacen más trabajo doméstico que hombres: UNAM

      Mujeres hacen más trabajo doméstico que hombres: UNAM

      SLP

      El Universal

      Cambios en masculinidades buscan mayor participación masculina en cuidado y responsabilidades familiares en México.

      CNDH respalda Ley Trasciende para garantizar muerte digna
      CNDH respalda Ley Trasciende para garantizar muerte digna

      CNDH respalda Ley Trasciende para garantizar muerte digna

      SLP

      El Universal

      La Ley Trasciende busca reconocer el derecho a decidir sobre la atención médica en condiciones terminales.