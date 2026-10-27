Tras perder encuesta de Morena, Ulises Mejía llega a Agricultura

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Ulises Mejía Haro ha sido designado como nuevo titular de la Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno de México. Este nombramiento se produce tras su reciente derrota en las encuestas internas de Morena, donde aspiraba a coordinar el movimiento estatal en Zacatecas.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Mejía Haro expresó su compromiso con los productores agrícolas del país y subrayó la importancia del trabajo en el campo. El nuevo subsecretario resaltó que cada cosecha representa no solo esfuerzo, sino también sueños y sacrificios de las familias que dependen de esta actividad.

El nuevo enfoque de Mejía Haro también incluye el impulso de un uso responsable del agua, el aumento del valor de los productos a través de la agroindustria y la apertura de nuevos canales de comercialización que permitan a los campesinos obtener mejores precios por sus cosechas.

Mejía Haro asume esta responsabilidad después de que Leonel Cota Montaño, su predecesor, presentara su renuncia a solicitud de la presidenta Sheinbaum. Esta decisión fue motivada por la reciente elección de su hijo, Manuel Cota Cárdenas, como coordinador estatal por Morena en Baja California Sur.

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Ulises Mejía Haro también había manifestado su interés en aspirar a la gubernatura de Zacatecas para las elecciones programadas en 2027.