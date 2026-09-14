Horario y dónde ver en México el Monday Night Football

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Regresan las jornadas de lunes por la noche en la NFL. Y para hoy, 14 de septiembre, lo hará con un duelo divisional que promete muchas emociones para los aficionados.

Los Chiefs de Kansas City reciben en el estadio de Arrowhead a los Broncos de Denver, en punto de las 18:15 horas, tiempo del Centro de México.

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Para los comandados por Patrick Mahomes, el arranque de esta temporada es de suma importancia, debido al mal año que tuvieron en 2025.Por su parte, los Broncos sorprendieron a más de uno la campaña a anterior, donde llegaron lejos en la postemporada.Ahora, la tarea será confirmar que su buen momento no fue casualidad, ante una afición ruidosa y complicada como la de Kansas.Además, su mariscal de campo, Bo Nix, se encuentra recuperado de la lesión de tobillo que sufrió en los Playoffs.-----¿Por dónde ver el partido de Chiefs vs Broncos EN VIVO en México?Para el gran choque de este lunes por la noche, pactado para las 6:15 pm, la transmisión en México estará disponible a través de ESPN, Disney+ y DAZN.