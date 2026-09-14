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Trump considera un "bulo" que la IA vaya a destruir la humanidad

Líderes del sector tecnológico pidieron frenar el desarrollo de IA ante riesgos de seguridad.

Por EFE

Septiembre 14, 2026 01:35 p.m.
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Trump considera un bulo que la IA vaya a destruir la humanidad
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      Desarrollado por SACS IA

      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de "bulo" la idea de que la inteligencia artificial (IA) vaya a destruir a la humanidad y criticó a los líderes del sector que reclamaron una mayor regulación de esta tecnología.

      Opinión de Donald Trump sobre la inteligencia artificial

      "La idea de que la IA domine el mundo, destruya a la humanidad y cause todo tipo de males es un BULO", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

      "¿Cuándo, en la historia de los negocios, se ha visto a los líderes de una industria exigir una regulación que, de aplicar rigurosamente, los llevan al olvido y la bancarrota?", cuestionó.

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      Llamado a la regulación y reacciones en el sector tecnológico

      La polémica la desató el sábado el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, quien publicó un ensayo en el que pedía "un ritmo más lento" para la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA.

      A esa advertencia se sumaron sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, en una coincidencia poco habitual en el sector.

      Sus declaraciones se produjeron después de que, el martes pasado, el investigador de IA Jacob Coxon dimitiera y acusara a sus antiguos empleadores, Anthropic y OpenAI, de embarcarse en una carrera hacia una IA superinteligente con capacidad incluso para acabar con la humanidad esta misma década.

      Trump, en cambio, se opone a regular el sector porque considera que ello retrasaría a Estados Unidos en la competencia con China por el liderazgo tecnológico.

      El republicano escribió en Truth Social que "China no hará absolutamente nada para interponerse en el camino de la IA ni de su futuro".

      "La IA y los centros de datos serán el mayor motor de desarrollo económico de la historia, superior al petróleo, el oro, los diamantes e incluso internet", subrayó.

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