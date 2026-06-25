Morena cierra la puerta a Félix Salgado para gubernatura

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, cerró la puerta en definitiva a las aspiraciones del senador con licencia Félix Salgado Macedonio de participar en la encuesta para seleccionar a quien coordinará la Defensa de la Transformación en Guerrero y posteriormente obtendrá la candidatura al gobierno de esa entidad.

Luego de que Salgado Macedonio solicitó en un video que se le permita participar en el proceso interno de Morena, con el argumento de que la convocatoria no habla de candidaturas, Citlalli Hernández dejó en claro que ningún familiar de quien gobierne puede coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en un estado.

Dijo que muy a su estilo, Salgado Macedonio busca interpretar la convocatoria, pero advirtió que no hay manera de que se le permita participar en la encuesta.

LEA TAMBIÉN Félix Salgado puede inscribirse a candidatura en Guerrero: Citlalli Hernández Citlalli Hernández recomendó a Félix Salgado poner su liderazgo al servicio del proyecto político en Guerrero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí