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"La ley se aplica por igual a todas y todos": Sheinbaum

La presidenta señaló que la ley debe aplicarse sin beneficios para unos y no para otros.

Por El Universal

Junio 25, 2026 01:39 p.m.
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La ley se aplica por igual a todas y todos: Sheinbaum
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      Cero privilegios, la ley se aplica para todos, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante señalamientos de supuestas malas prácticas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX).


      En su conferencia mañanera de este jueves 25 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que si se hizo un mal uso de algún instrumento, tiene que atenderse.

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      "Cero privilegios, la ley se aplica por igual a todas y a todos. Si hay un abuso de autoridad que es esencialmente lo que revisan los Tribunales Administrativos, si se utilizó alguno de los instrumentos legales por parte de los gobiernos en contra de un privado en temas administrativos, no penales, administrativos, pues tienen que atenderse", expresó la titular del Ejecutivo.
      " Pero no puede atenderse con beneficio para unos y no para otros, sino que tiene que aplicarse la ley, para eso están los tribunales", declaró la mandataria federal.

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