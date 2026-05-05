Restablecen circulación en Salvador Nava tras hechos de tránsito
La corporación pidió a automovilistas moderar la velocidad y mantener distancia entre unidades
Oficiales de la Policía Vial mantienen presencia en los carriles centrales de avenida Salvador Nava Martínez, en dirección al poniente, luego de que se registraran diversos hechos de tránsito en la zona.
Policía Vial agiliza circulación y previene accidentes
De acuerdo con la corporación, los agentes permanecen en el lugar para agilizar la circulación vehicular y prevenir nuevos incidentes.
Recomendaciones y estado actual de la circulación
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La autoridad informó que la circulación ya fue restablecida, aunque pidió a los conductores mantener precaución al transitar por esta vialidad.
Policía Vial recomendó guardar distancia entre vehículos y moderar la velocidad, a fin de evitar accidentes y reducir riesgos durante los traslados.
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