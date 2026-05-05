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Onda de calor pegará a todo SLP; Zona Media llegará a 44 grados

Protección Civil alertó por calor extremo en las cuatro regiones y posibles tormentas entre miércoles y jueves

Por Pulso Online

Mayo 05, 2026 07:13 a.m.
A
Onda de calor pegará a todo SLP; Zona Media llegará a 44 grados

La segunda onda de calor mantendrá temperaturas elevadas en los 59 municipios de San Luis Potosí del 4 al 8 de mayo, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico para este martes 5 de mayo, la presencia de un sistema de alta presión favorecerá un ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso en las cuatro regiones del estado.

La dependencia también pidió precaución ante la posibilidad de lluvias y tormentas fuertes durante miércoles y jueves, así como por condiciones que podrían favorecer el desarrollo de incendios forestales y urbanos.

Para este martes, la Zona Media registrará la temperatura más alta, con una máxima de 44 grados y mínima de 17 grados. En la Huasteca, el termómetro alcanzará los 41 grados, con mínima de 22 grados.

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En el Altiplano se prevé una máxima de 38 grados y mínima de 14 grados, mientras que en la Zona Centro la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 14 grados Celsius.

Protección Civil recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y extremar cuidados con niñas, niños, personas adultas mayores y población vulnerable.

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