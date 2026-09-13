Atacan aeronave de la SSPE; un herido

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Un helicóptero de la policía de Chihuahua fue atacado a balazos este sábado mientras realizaba tareas de vigilancia en una zona rural, en una agresión que dejó un agente lesionado, según informaron medios locales citando a autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la zona de Coyame-Ojinaga, cuando una aeronave realizaba un recorrido de vigilancia y recibió disparos de arma de fuego.

Un agente que se desempeñaba como observador aéreo a bordo de la aeronave resultó herido tras ser alcanzado por un disparo, según información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua retomada por medios locales.

Tras la agresión, el helicóptero, que recibió varios impactos de bala, regresó al aeropuerto de la capital del estado, donde quedó resguardado para su revisión, según los reportes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta el momento no se ha informado de detenidos, mientras las autoridades mantienen un operativo para reforzar la seguridad en la zona.

El agente herido permanece hospitalizado, mientras que el piloto y el resto de la tripulación habrían resultado ilesos.

El secretario de la Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, dijo a medios que la agresión es atribuible a "grupos terroristas de la delincuencia organizada".

El ataque se produce en un estado fronterizo donde la violencia ligada al crimen organizado y al control de rutas hacia Estados Unidos se ha mantenido como foco de presión desde hace varios años.

El caso coincide además con una etapa de mayor presión del Gobierno de Estados Unidos sobre los cárteles mexicanos. En 2025, Washington endureció su postura con más cooperación operativa, vigilancia aérea y la designación terrorista de varios grupos criminales.