Ataques armados dejan 3 muertos en el Edomex

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Acolman, Méx.- La tarde del martes se registraron dos ataques armados en Acolman y Tultitlán en los que perdieron la vida tres personas y otras tres resultaron heridas.

Uno de ellos se presentó en la carretera Texcoco-Lechería, en la colonia El Faro, municipio de Acolman, en el que dos hombres murieron y otros dos fueron lesionados mientras viajaban en un vehículo Cupra con placas del estado de Morelos, el cual fue baleado por hombres que viajaban en motocicletas.

Los fallecidos fueron identificados como Kevin Daniel Olivares, de 23 años, y Óscar Ramírez Flores, de 18 años.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades mexiquenses, las víctimas pertenecerían a la organización Resistencia Civil Pacífica (RCP), pues en el medallón del vehículo tenía pegada una calcomanía de esa agrupación.

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En Tultitlán, una persona murió y otra resultó herida por disparos de arma de fuego durante un ataque directo que se registró este martes en San Francisco Chilpan.

Asimismo, el cuerpo sin vida de una persona fue localizado envuelto en cobijas dentro de un canal de aguas negras, a un costado de la calle Benito Juárez, en San Mateo Cuautepec.