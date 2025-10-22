logo pulso
Ataques armados dejan cuatro muertos y cinco heridos en Culiacán

Dos hechos de violencia paralizaron la capital sinaloense; las autoridades desplegaron operativos del Ejército y la Guardia Nacional.

Por El Universal

Octubre 22, 2025 07:33 a.m.
A
Ataques armados dejan cuatro muertos y cinco heridos en Culiacán

La violencia volvió a sacudir la capital sinaloense. En dos ataques ocurridos en distintos puntos de Culiacán, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó la muerte de cuatro personas por impactos de bala y cinco más heridas, sin que hasta ahora se especifique si los lesionados son víctimas colaterales.

El primer hecho se registró sobre los bulevares Ganaderos y Jesús Kumate, en la salida sur de la ciudad. De acuerdo con los reportes, hombres armados atacaron a los ocupantes de una camioneta Ford Ranger blanca, dejando dos muertos y dos heridos. La zona fue acordonada mientras policías estatales, elementos del Ejército y de la Guardia Nacionalimplementaron un operativo de búsqueda. Varias calles aledañas fueron cerradas a la circulación.

El segundo ataque ocurrió en la salida norte de Culiacán, cerca de una plaza comercial, donde presuntamente se enfrentaron grupos criminales rivales. En ese sitio dos civiles murieron y tres personas más resultaron heridas por arma de fuego, aunque las autoridades no han confirmado si participaron en el tiroteo o fueron alcanzadas por el fuego cruzado.

Los cuerpos de seguridad mantienen patrullajes en ambas zonas de la capital, mientras la Fiscalía estatal realiza las diligencias para identificar a las víctimas y establecer si los ataques están relacionados entre sí.

