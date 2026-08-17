Confirman muerte de 2 mexicanos tras el sismo en Colombia
La Embajada de México confirmó desaparición y fallecimiento en Pereira
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que dos mexicanos fallecieron en el sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Colombia, la semana pasada.
Detalles confirmados sobre mexicanos afectados en sismo
En días pasados, la Embajada de México en Colombia había informado que Mario Alberto Zapata Verdier y su esposa Brenda Eloísa Flores Reyes estaban desaparecidos. Se hospedaban en el Hotel Dibeni de Pereira cuando ocurrió el terremoto.
Acciones de la autoridad mexicana tras el sismo
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Sheinbaum detalló que la Cancillería se puso en contacto con los familiares e, incluso, apoyó su traslado a Colombia.
"Hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron, la cancillería está en contacto con ellos, con las familias, incluso las familias se llevaron para allá y se les está dando todo el apoyo", explicó.
La titular del Ejecutivo federal refirió que el gobierno mexicano sigue apoyando al de Colombia con despensas y medicamentos para los damnificados, pero ya no envió a rescatistas.
"(Se les apoya) con despensas, como se mencionó. Ya no enviamos a los rescatistas, ya solamente las despensas que solicitaron, los medicamentos", dijo.
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