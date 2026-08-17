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SEP consultará a maestros sobre dispositivos digitales en escuelas

Más de un millón de maestros de preescolar, primaria y secundaria participarán en la consulta.

Por El Universal

Agosto 17, 2026 09:29 a.m.
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SEP consultará a maestros sobre dispositivos digitales en escuelas
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      El secretario de Educación, Mario Delgado, anunció que los días 24 y 25 de agosto, consultarán a más de un millón de maestros de preescolar, primaria y secundaria sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas.

      Consulta a maestros sobre dispositivos digitales en escuelas

      Dicha consulta se llevará a cabo previo al inicio del nuevo ciclo escolar, y abarcará más de 200 mil planteles educativos, detalló en conferencia de prensa.

      "El próximo 24 y 25 de agosto, durante la semana del Consejo Técnico Intensivo, que es cuando regresan los maestros, una semana antes de clases, para preparar el siguiente ciclo escolar, nos ha instruido la presidenta, que todos los maestros y maestras opinen sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas", comentó.

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      Alcance y objetivos de la consulta

      Mario Delgado explicó que las escuelas del nivel básico contempladas para el ejercicio de consulta, se encuentran en todas las entidades federativas.

      "Queremos que los maestros y las maestras propongan, debatan de qué es lo que tenemos que hacer con la presencia de dispositivos digitales en las escuelas", dijo el secretario de Educación.

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