SEP consultará a maestros sobre dispositivos digitales en escuelas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El secretario de Educación, Mario Delgado, anunció que los días 24 y 25 de agosto, consultarán a más de un millón de maestros de preescolar, primaria y secundaria sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas.

Consulta a maestros sobre dispositivos digitales en escuelas

Dicha consulta se llevará a cabo previo al inicio del nuevo ciclo escolar, y abarcará más de 200 mil planteles educativos, detalló en conferencia de prensa.

"El próximo 24 y 25 de agosto, durante la semana del Consejo Técnico Intensivo, que es cuando regresan los maestros, una semana antes de clases, para preparar el siguiente ciclo escolar, nos ha instruido la presidenta, que todos los maestros y maestras opinen sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas", comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Alcance y objetivos de la consulta

Mario Delgado explicó que las escuelas del nivel básico contempladas para el ejercicio de consulta, se encuentran en todas las entidades federativas.

"Queremos que los maestros y las maestras propongan, debatan de qué es lo que tenemos que hacer con la presencia de dispositivos digitales en las escuelas", dijo el secretario de Educación.