Alistan renovación de acuerdo para precio de litro de gasolina
El titular de Profeco informó que el acuerdo con gasolineros se renovará para mantener precios accesibles.
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Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que el gobierno federal está por renovar con gasolineros el acuerdo para mantener por debajo los 24 pesos el litro de gasolina.
Acciones de la autoridad
En conferencia de prensa presidencial, el titular de Profeco recordó que el Gobierno de México mantiene un seguimiento permanente a los acuerdos con empresarios gasolineros para contribuir a la estabilización de los precios de la gasolina regular y el diésel.
"Este sector firmó un acuerdo voluntario con la presidenta hace algunos meses. Estamos por renovar este acuerdo", dijo en Palacio Nacional.
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Detalles confirmados
Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el procurador indicó que 11 mil 725 estaciones a nivel nacional venden por debajo de 24 pesos el litro de gasolina, es decir, cerca del 90%.
En cuanto al diésel, Iván Escalante informó que cerca del 86% de estaciones venden por debajo de 27 pesos el litro del diésel.
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