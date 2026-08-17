Alerta UASLP por aumento en casos de dengue por lluvias y calor

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Ante el incremento de las lluvias y las condiciones de temperatura y humedad que favorecen la reproducción del mosquito transmisor del dengue, la UASLP llamó a la población a reforzar las medidas de prevención durante los meses de mayor riesgo.

Javier Araujo Meléndez, coordinador de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la UASLP, explicó que San Luis Potosí se ha convertido en un ambiente favorable para el mosquito aedes aegypti, transmisor del dengue, debido a factores relacionados con el cambio climático y el aumento de las temperaturas.

"Si quieres demostrar el cambio climático desde un sentido biológico, solo observa las enfermedades transmitidas por vector", señaló. Explicó que el incremento de las temperaturas ha permitido que estos insectos se adapten a condiciones que anteriormente no eran favorables para su supervivencia.

El especialista detalló que temperaturas superiores a los 25 grados centígrados, así como la humedad y las lluvias intermitentes, generan condiciones propicias para la reproducción del mosquito.

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En particular, destacó la importancia de evitar la acumulación de agua limpia en recipientes, macetas, botellas, latas, lotes baldíos y otros espacios donde pueda permanecer estancada.

"El mosquito no gusta del agua sucia ni del agua enlodada; le gusta el agua limpia", explicó. Por ello, recomendó revisar de manera constante los espacios dentro y fuera de los hogares para eliminar cualquier recipiente que pueda convertirse en criadero.

Araujo Meléndez señaló que, históricamente, agosto, septiembre y octubre representan los meses de mayor atención para San Luis Potosí, debido a la combinación de temperaturas más elevadas y lluvias intermitentes. A este periodo se suma julio como parte de la temporada en la que conviene reforzar las medidas preventivas.

Respecto a los síntomas, indicó que el dengue puede presentarse desde cuadros leves hasta manifestaciones de mayor intensidad, por lo que es importante mantener un alto índice de sospecha, principalmente ante la presencia de fiebre y malestar general sin una causa aparente.

"Mucho dolor de cuerpo, típicamente hay dolor en el fondo de los ojos, que le dicen dolor retroocular, un malestar general importante y sin una causa aparente", explicó.

El especialista destacó que los síntomas pueden confundirse con otras enfermedades, entre ellas COVID-19, influenza y algunas infecciones transmitidas por vectores. Por ello, ante un cuadro febril intenso acompañado de síntomas sistémicos, recomendó acudir a valoración médica y considerar la realización de una prueba para confirmar o descartar dengue.

También subrayó la importancia de prestar especial atención a bebés, adultos mayores y personas con enfermedades que puedan aumentar su vulnerabilidad ante una infección.

Sobre el tratamiento, explicó que actualmente no existe un medicamento específico contra el virus del dengue, por lo que la atención médica y la vigilancia de los síntomas resultan fundamentales para prevenir complicaciones.

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Finalmente, el coordinador de Medicina Interna de la Facultad de Medicina destacó que la educación en salud constituye una herramienta esencial para la prevención. "No se necesita ser médico para saber muchas cosas de medicina. Dengue es algo que ya vive con nosotros", afirmó.

En este sentido, recomendó evitar el estancamiento de agua, utilizar repelente contra mosquitos, mantener limpios los espacios que puedan acumular agua y proteger de manera especial a las personas vulnerables. "Los meses más importantes son los meses de lluvia intermitente, que para nosotros son julio, agosto, septiembre y octubre", concluyó.