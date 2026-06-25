Video | Atropellan a 17 personas en BCS durante festejos por el Tri

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Al menos 17 personas resultaron lesionadas la noche del miércoles luego de que un automóvil atropelló a varios aficionados que celebraban el triunfo de la Selección Mexicana sobre República Checa en la Copa Mundial 2026, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ya se abrió una carpeta de investigación para determinar cómo ocurrió el incidente y deslindar responsabilidades. Agentes de investigación y peritos procesaron la escena y continúan recabando información sobre el estado de salud de los lesionados.

Según la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos, el hecho ocurrió alrededor de las 21:05 horas sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, donde cientos de personas celebraban la victoria de México.

#Nacional | Atropellan a 17 personas en BCS durante festejos por la Selección Nacional / Chécalo: ??https://t.co/7YcrH5I0ns pic.twitter.com/wcbkUiyWdo — Pulso Online (@pulso_mx) June 25, 2026

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La autoridad municipal informó que el vehículo quedó rodeado por personas que participaban en la concentración y obstruían el paso. Posteriormente ocurrió una maniobra de aceleración que derivó en el atropellamiento de varios peatones. Esa versión forma parte de las investigaciones ministeriales.

Los servicios de emergencia trasladaron a 17 personas a distintos hospitales para recibir atención médica. Entre ellas se encuentra el conductor, quien fue golpeado por varias personas después de que el automóvil se impactó contra un señalamiento.

La PGJE solicitó a la ciudadanía que cuente con fotografías, videos o cualquier otra evidencia de los hechos aportar la información mediante los canales oficiales para fortalecer la investigación.

Videos difundidos en redes sociales muestran que, durante los festejos, numerosos aficionados rodeaban vehículos que circulaban lentamente por la zona. Las autoridades determinarán si esas circunstancias influyeron en el accidente.