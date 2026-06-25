logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECEN LAZOS AFECTIVOS

Fotogalería

FORTALECEN LAZOS AFECTIVOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Video | Atropellan a 17 personas en BCS durante festejos por el Tri

La Procuraduría de Baja California Sur abrió una investigación para esclarecer cómo ocurrió el incidente

Por Redacción

Junio 25, 2026 10:34 a.m.
A
Video | Atropellan a 17 personas en BCS durante festejos por el Tri
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Al menos 17 personas resultaron lesionadas la noche del miércoles luego de que un automóvil atropelló a varios aficionados que celebraban el triunfo de la Selección Mexicana sobre República Checa en la Copa Mundial 2026, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

      De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ya se abrió una carpeta de investigación para determinar cómo ocurrió el incidente y deslindar responsabilidades. Agentes de investigación y peritos procesaron la escena y continúan recabando información sobre el estado de salud de los lesionados.

      Según la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos, el hecho ocurrió alrededor de las 21:05 horas sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, donde cientos de personas celebraban la victoria de México.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La autoridad municipal informó que el vehículo quedó rodeado por personas que participaban en la concentración y obstruían el paso. Posteriormente ocurrió una maniobra de aceleración que derivó en el atropellamiento de varios peatones. Esa versión forma parte de las investigaciones ministeriales.

      Los servicios de emergencia trasladaron a 17 personas a distintos hospitales para recibir atención médica. Entre ellas se encuentra el conductor, quien fue golpeado por varias personas después de que el automóvil se impactó contra un señalamiento.

      La PGJE solicitó a la ciudadanía que cuente con fotografías, videos o cualquier otra evidencia de los hechos aportar la información mediante los canales oficiales para fortalecer la investigación.

      Videos difundidos en redes sociales muestran que, durante los festejos, numerosos aficionados rodeaban vehículos que circulaban lentamente por la zona. Las autoridades determinarán si esas circunstancias influyeron en el accidente.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Se revisará la Ley Serrano en SLP: Sheinbaum
      Se revisará la Ley Serrano en SLP: Sheinbaum

      Se revisará la "Ley Serrano" en SLP: Sheinbaum

      SLP

      Pulso Online

      Reconoció la necesidad de regular la IA, pero sin afectar el derecho a la información y la libertad de expresión

      Video | Atropellan a 17 personas en BCS durante festejos por el Tri
      Video | Atropellan a 17 personas en BCS durante festejos por el Tri

      Video | Atropellan a 17 personas en BCS durante festejos por el Tri

      SLP

      Redacción

      La Procuraduría de Baja California Sur abrió una investigación para esclarecer cómo ocurrió el incidente

      Sheinbaum alista felicitación al presidente electo de Colombia
      Sheinbaum alista felicitación al presidente electo de Colombia

      Sheinbaum alista felicitación al presidente electo de Colombia

      SLP

      El Universal

      Señaló que la política exterior mexicana privilegia el diálogo y la buena relación con todas las naciones

      Son fallas, no apagones: CSP
      Son fallas, no apagones: CSP

      Son fallas, no apagones: CSP

      SLP

      El Universal

      La presidenta dijo que son "fallas de distribución" de electricidad que ya se están arreglando