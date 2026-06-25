Fotos | Suman 164 fallecidos y cientos de heridos en Venezuela

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

"Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)", afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

De igual forma, comunicó que se ha conformado un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas, donde en las primeras horas de este jueves continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

"Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas", detalló la líder venezolana.

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También dio instrucciones para la creación de un fondo para la "atención inmediata de las víctimas de este desastre natural que -lamentó- ha enlutado a decenas de familias".

Rodríguez ratificó que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos, e indicó que ha sido declarado "zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron", cuya cantidad no precisó de inmediato.

Además, aseguró que en La Gran Caracas, que abarca a la capital venezolana y varias ciudades vecinas, al menos 10 edificios colapsaron.

En ese contexto, solicitó el apoyo del sector privado para facilitar el alquiler de "maquinaria amarilla para las labores de rescate".

De igual forma, confirmó la llegada al país de equipos de rescate, entre ellos grupos especializados y certificados por el sistema de las Naciones Unidas que, aseguró, "se encuentran ya en camino".

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.