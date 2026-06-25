Video | Entre espuma, camiones y carritos, así fue el festejo del Tri

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El triunfo de México sobre República Checa convirtió a avenida Carranza y la Glorieta Bocanegra en puntos de reunión para aficionados en San Luis Potosí. Aunque muchos acudieron a celebrar en orden, otros protagonizaron excesos que generaron riesgos en la vía pública.

Uno de los incidentes ocurrió en avenida Carranza, donde una patrulla de la Policía Municipal fue rodeada y rociada con espuma por varios asistentes. En videos difundidos del hecho se observa que la unidad termina involucrada en un choque con el vehículo que circulaba detrás de ella; también se aprecia un movimiento de la patrulla hacia atrás, por lo que las autoridades deberán determinar la mecánica del percance.

Entre espuma, camiones y carritos...



El triunfo de México también dejó escenas de excesos en San Luis Potosí. Mientras cientos de aficionados celebraban en Carranza y la Glorieta Bocanegra, algunos rociaron con espuma una patrulla municipal, se subieron a camiones del transporte... pic.twitter.com/rNf3DN5zPg — Pulso Online (@pulso_mx) June 25, 2026

A ello se sumó la presencia de personas arriba de camiones del transporte público, así como de otras que tomaron carritos de supermercado de un centro comercial cercano para deslizarse por el desnivel de la Glorieta Bocanegra, en el brazo que conecta con avenida Himno Nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estas acciones representaron un riesgo para los propios participantes, peatones, automovilistas y usuarios del transporte público.

Al concluir los festejos, personal de Aseo Público Municipal realizó labores de limpieza en la Glorieta Bocanegra y vialidades aledañas. La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos reconoció el trabajo de sus colaboradores por retirar los residuos generados durante la concentración.