Se revisará la "Ley Serrano" en SLP: Sheinbaum

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a revisar la ley que regula el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en San Luis Potosí, conocida como "Ley Serrano".

En la "mañanera" de este jueves, la mandataria nacional señaló no conocer a fondo la ley impulsada por el PVEM, pero se comprometió a revisarla, pues "nada puede ir en contra de la libertad de expresión".

Sin embargo, se mostró a favor de que la regulación del uso de la IA, "lo que hay que hacer de manera conjunta y con una discusión nacional es la regulación de la IA, particularmente cuando tiene que ver con noticias falsas".

Insistió en que la legislación no debe ir en contra de los principios del derecho a la información y la libertad de expresión, "vamos a revisar el caso de San Luis Potosí y lo comentamos", señaló.

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