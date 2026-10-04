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Vinculan a proceso a gemelos por ataque en secundaria de Torreón

Los hermanos Carlos y David fueron vinculados por homicidio calificado y tentativa de homicidio en Torreón.

Por El Universal

Octubre 04, 2026 06:27 p.m.
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Vinculan a proceso a gemelos por ataque en secundaria de Torreón
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      TORREÓN, Coah., octubre 4 (EL UNIVERSAL).- El Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que fueron vinculados a proceso los hermanos Carlos "N" y David "N" por los delitos de homicidio calificado por ser cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña en agravio de Neri Edit y por el delito de tentativa de homicidio calificado por ser cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña en agravio de Ricardo, Gerardo y menores de edad de iniciales J.A.G y R.L.S.

      Audiencia y medidas judiciales

      En audiencia celebrado en Torreón bajo la causa penal 1632/2026, este domingo 4 de fueron vinculados a proceso en una audiencia que inició a las 12 del día en el Centro de Justicia Penal de la ciudad y donde no se permitió el acceso a los medios de comunicación a la audiencia.

      A solicitud del Ministerio Público, se dictaminó prisión preventiva justificada en contra de ambos imputados y el juez determinó autorizar los 6 meses de plazo de investigación, los cuales concluyen el 4 de abril de 2027.

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      Detalles del ataque y consecuencias

      Asimismo, el magistrado presidente citó que los imputados pueden alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión al ser juzgados como mayores de edad.

      Carlos y David, hermanos gemelos, entraron el pasado jueves 1 de octubre a la secundaria del ejido La Unión, armados con cuchillos, hachas y petardos. En el ataque asesinaron a la subdirectora Ned Edit Nevárez González e hirieron a cuatro personas más, entre ellas un estudiante de 13 años.

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