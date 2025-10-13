Aumentan detenciones de menores en SLP

Ciudad de México.- En los últimos años se ha dado entre los adolescentes un boom o auge por involucrarse o relacionarse con el narcotráfico, y prueba de ello es que año con año han crecido considerablemente las detenciones de este sector de la población en diferentes entidades.

De acuerdo con información de las fiscalías estatales proporcionadas a El Universal vía transparencia, en 2022 existe registro de mil 143 adolescentes detenidos por delitos de narcomenudeo en todo el país, y para 2023, subió a mil 230.

Pero el año en el que se desbordaron las detenciones fue 2024, al subir 88%, pasando de mil 230 en 2023 a dos mil 310 detenidos. Y en tan sólo siete meses de este 2025, es decir, de enero a julio, ya han sido detenidos 2 mil 920 jóvenes relacionados con este delito.

Además, en algunas entidades también se han disparado los arrestos de jóvenes en relación con el periodo 2019-2024; por ejemplo, San Luis Potosí pasó de dos menores, en 2019, a 245, el año pasado, y en lo que va de 2025 registra mil 804.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Guanajuato, en 2019 se detuvo a 22 jóvenes, y para 2024 la cifra aumentó a 475, mientras que en los primeros meses de este año van 256.

En el acumulado de los últimos siete años hay entidades que llegan a registros altos en arrestos de jóvenes por narcomenudeo como San Luis Potosí, que en estos años llegó a 2 mil 156 detenidos.