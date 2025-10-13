logo pulso
"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

“OBSÉRVAME”: ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Arrestan a 2 por cohecho y portar arma prohibida

Asegurdo por la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez

Por Redacción

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Arrestan a 2 por cohecho y portar arma prohibida

En labores enfocadas en mantener la paz social en la demarcación, policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida y a otro por presunto cohecho. Los arrestos se realizaron en las colonias La Constancia y Cabecera Municipal.

Durante un recorrido sobre la calle Ignacio Zaragoza, en la colonia La Constancia, agentes municipales notaron la presencia de un individuo que comenzó a correr al percatarse de la autoridad. Tras darle alcance, fue entrevistado e identificado como Marcos “N” de 49 años, a quien se le encontró un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

Por otra parte, en la calle Chapultepec en la Cabecera Municipal, policías soledenses tuvieron contacto visual con un sujeto que conducía una motocicleta a exceso de velocidad. Luego de detenerlo, se identificó como César “N” de 19 años, quien ofreció a los oficiales la cantidad de 650 pesos, en billetes de 500, 100 y 50, con la intención de evitar su sanción.

A ambos se les informó que serían detenidos por los delitos de portación de arma prohibida y cohecho, respectivamente, además de hacerles saber los derechos que la ley les concede. Los infractores fueron trasladados a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para el debido proceso legal.

