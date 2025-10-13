Arrestan a 2 por cohecho y portar arma prohibida
Asegurdo por la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez
En labores enfocadas en mantener la paz social en la demarcación, policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida y a otro por presunto cohecho. Los arrestos se realizaron en las colonias La Constancia y Cabecera Municipal.
Durante un recorrido sobre la calle Ignacio Zaragoza, en la colonia La Constancia, agentes municipales notaron la presencia de un individuo que comenzó a correr al percatarse de la autoridad. Tras darle alcance, fue entrevistado e identificado como Marcos “N” de 49 años, a quien se le encontró un objeto punzocortante similar a un cuchillo.
Por otra parte, en la calle Chapultepec en la Cabecera Municipal, policías soledenses tuvieron contacto visual con un sujeto que conducía una motocicleta a exceso de velocidad. Luego de detenerlo, se identificó como César “N” de 19 años, quien ofreció a los oficiales la cantidad de 650 pesos, en billetes de 500, 100 y 50, con la intención de evitar su sanción.
A ambos se les informó que serían detenidos por los delitos de portación de arma prohibida y cohecho, respectivamente, además de hacerles saber los derechos que la ley les concede. Los infractores fueron trasladados a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para el debido proceso legal.
