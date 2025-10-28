Aún sin condena, EU cancela visas

Ciudad de México.- En el marco de la cancelación de visas a varios políticos mexicanos en las últimas semanas, la embajada de Estados Unidos en México advirtió que la medida se aplica “cuando las circunstancias lo justifiquen”.

David Arizmendi, vocero de la embajada de Estados Unidos, aclaró que la visa estadounidense “es un privilegio, no es un derecho” y puede cancelarse en cualquier momento a discreción del gobierno del presidente Donald Trump, sin, por ejemplo, una condena penal.

“Esto puede incluir situaciones como quedarse más tiempo del permitido en el país, participar en actividades delictivas, representar un riesgo para la seguridad pública, involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o apoyar a grupos terroristas”, explicó en un video en redes sociales. Indicó que cada país tiene la autoridad de decidir quién puede ingresar a su territorio. Señaló que el Departamento de Estado puede cancelar una visa cuando existen señales de que su titular “ya no cumple con los requisitos para mantenerla.

“Las visas pueden ser canceladas en cualquier momento a discreción del gobierno estadounidense, cuando las circunstancias lo justifiquen. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas”, comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Apuntó que no es necesario que exista una condena penal, porque basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa no conviene a los intereses de Estados Unidos.