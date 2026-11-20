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CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 2023 y 2026, seis universidades autónomas de cinco estados del país reformaron sus leyes para modificar el mecanismo electoral de sus rectores, mientras que, en la UNAM, el investigador Imanol Ordorika abrió de nuevo el debate al exigir democratizar la designación de sus autoridades, pese a las advertencias de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y del rector de la Máxima Casa de Estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, sobre intentos de injerencia política.

Las reformas se aprobaron en las universidades de Sonora y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en 2023; las autónomas de Sinaloa y Occidente en 2024; la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2025, y la Universidad Autónoma del Estado de México en 2026.

Los cambios van desde elecciones directas hasta consultas entre estudiantes, profesores y trabajadores. De las 6 universidades, 2 enfrentaron conflictos por intervención política: la de Sinaloa y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

En la primera, las modificaciones fueron impulsadas por legisladores de Morena durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, mientras que en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla promovió la reforma de 2025 y, un año después, el Congreso estatal aplazó hasta 2031 la elección del rector.

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La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yarabí Ávila González, asegura que el Congreso estatal modificó los artículos cuarto y quinto transitorios de su Ley Orgánica sin consultar.

"Lo que sucede (...) es el mayor asalto a la autonomía en la historia de las universidades de nuestro país", afirma.