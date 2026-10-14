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Huracán Simon y tormenta tropical Trudy continúan su recorrido

Autoridades recomiendan seguir avisos del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil.

Por El Universal

Octubre 14, 2026 01:18 p.m.
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Huracán Simon y tormenta tropical Trudy continúan su recorrido
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- El huracán Simon se mantendrá cercano a las costas de Jalisco y Nayarit, mientras que la tormenta tropical Trudy continuará fortaleciéndose al sur de Oaxaca y Guerrero, lo que ocasionará lluvias de distinta intensidad en varias entidades del país.

      Huracán Simon genera lluvias fuertes en occidente

      De acuerdo con el pronóstico meteorológico, Simon generará lluvias puntuales fuertes en estados del occidente de México. Por su parte, Trudy provocará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Guerrero, debido a su presencia frente a las costas del Pacífico sur.

      Pronóstico de lluvias y recomendaciones oficiales

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      ¿Qué estados serán afectados por las lluvias? De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se distribuirán de la siguiente manera:

      · Lluvias puntuales muy fuertes: Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

      · Lluvias puntuales fuertes: estados del occidente del país, además de Veracruz, Tabasco, Chiapas y otras entidades del centro.

      · Chubascos: península de Yucatán.

      Se recomienda consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil para conocer los cambios en la trayectoria e intensidad de ambos sistemas.

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